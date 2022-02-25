Тарпищев: «У Рублева большая цель, надо быть хотя бы в тройке в этом году»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Андрея Рублева в полуфинале дубайского турнира ATP 500 над Хубертом Хуркачем (3:6, 7:5, 7:6 (7:5)).

«Шаповалов посерьезнее и похуже для Рублева в финале. Лучше, конечно, поиграть с Веселовым, чем с Денисом. Но мы сейчас не особо паримся за результат, это все-таки не основные турниры сезона. Это большая подготовительная работа к «Большим шлемам», поэтому ясно, что качество игры может танцевать, — сказал Тарпищев «СЭ».

Также Тарпищев назвал цель Рублева на сезон.

«Андрей у нас любит очень много тренироваться, его надо все время останавливать. Не знает предела совершенству, все время перебирает. Надо успевать восстанавливаться. Результат хороший, потому что он на ходу, у него в порядке нервная система, он не утомлен. Он на правильном пути, у него большая цель, надо идти вперед и стараться быть хотя бы в тройке в этом году», — добавил Тарпищев.

В финале турнира в Дубае Андрей сыграет с победителем пары Денис Шаповалов — Иржи Веселый.