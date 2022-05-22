Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева от аргентинца Уго Карабелли (3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:7 (5:10) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Аслан должен был выигрывать третий сет. Тогда не было бы проблем. Было много своих ошибок. Если взять тай-брейк, то три очка он смазал. Он проиграл три стопроцентных очка. Аслан много очков проиграл из-за тактических ошибок, что и решило исход дела», — сказал Тарпищев «СЭ».

Продолжительность матча Карацев — Карабелли составила 4 часа и 17 минут.

Во втором круге «Ролан Гаррос» 154-я ракетка мира Карабелли встретится с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).