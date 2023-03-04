Тарпищев прокомментировал победу Медведева на турнире ATP 500 в Дубае

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал для «СЭ» победу Данила Медведева на турнире ATP 500 в Дубае.

«В такой ситуации Медведеву нужно сохранить эмоции и избежать усталости. Надо варьировать дозировку соревновательной деятельности. Пока идет все нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев выиграл три турнира за три недели. До этого он победил на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).