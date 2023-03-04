Тарпищев — о третьем трофее Медведева подряд: «Нужно сохранить эмоции и избежать усталости»
Тарпищев прокомментировал победу Медведева на турнире ATP 500 в Дубае
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал для «СЭ» победу Данила Медведева на турнире ATP 500 в Дубае.
«В такой ситуации Медведеву нужно сохранить эмоции и избежать усталости. Надо варьировать дозировку соревновательной деятельности. Пока идет все нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».
Медведев выиграл три турнира за три недели. До этого он победил на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).
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