Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева в 1/8 финала «мастерса» над Дэниелом Эвансом (7:6 (9:7), 7:5).

«Андрей хорошо провел матч, правда, в первом сете на тайбрейке у Эванса был сетбол, и при счете 4:4 Рублев не воспользовался брейк-поинтами. Был небольшой спад, он стал похуже играть на второй подаче. Нечисто проведенные несколько геймов во втором сете могли сказаться на результате, перевернуть игру, но он вылез из этого и выиграл», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также поделился своим мнением, с кем лучше Рублеву будет играть в четвертьфинале.

«Димитров, конечно, получше для Андрея, он много играет на грунте резанными ударами. Он более предсказуемый, чем Циципас. Что касается эмоционального состояния Рублева, нагрузка от турнира к турниру растет, тем более на грунте у него сложные матчи. Хорошо, что хоть не бьет по вышке и судью. Крики — это в порядке вещей, главное —успевать восстанавливаться», — добавил Тарпищев

Соперник Андрея Рублева по четвертьфиналу турнира в Мадриде определится в матче Григор Димитров — Стефанос Циципас.