Президент Федерации тенниса Италии не хотел бы быть похожим на Федерера, но готов предложить ему гражданство

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги рассказал, как относится к испанцу Рафаэлю Надалю и швецарцу Роджеру Федереру.

- Я большой фанат Надаля, хотя и не знаю его лично, - цитирует Sky Sport Italia Бинаги. - Для меня теннис и жизнь в целом - это борьба. Кажется, Надаль лучше всех отражает мою личность. Я бы хотел быть именно таким игроком, определенно, не таким как Федерер.

Если бы Федерер попросил итальянское гражданство - сразу бы согласился. Но затем сказал бы: "Как жаль, что Надаль не попросил о том же".

В обновленном рейтинге чемпионской гонки ATP Надаль занимает второе место с 6225 очками, а Федерер - третье с 5060 очками. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович c 6725 очками.