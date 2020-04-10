Президент ATP: «Мы не скрываем, нас ждет тяжелый год»

Президент ATP Андреа Гауденци поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

— Мы разработали уже около 50 версий этого календаря, они меняются каждую неделю, рано или поздно придем к окончательному варианту... В любом случае, чтобы провести турнир, его организаторам нужно знать хотя бы за 6-8 недель до старта соревнований, что он точно состоится, — приводит Tennis Weekend слова Гауденци. — Никто не может сейчас сказать, что произойдет в дальнейшем. Лично я сохраняю оптимизм в отношении возможности начать играть в теннис летом в США, затем можно было «соорудить» в течение 4 недель некое подобие грунтового сезона перед «Ролан Гаррос». Моя цель — сыграть как можно больше турниров в том временном промежутке, который будет в нашем распоряжении, чтобы подойти к итоговому турниру ATP в Лондоне после того, как нам удастся спасти три турнира «Большого шлема» и семь турниров серии «Мастерс». Таким образом, мы можем сохранить 80 процентов рейтинговых очков.

Если отменят US Open, проблемы будут расти по экспоненте. Сможем ли продолжать поддерживать теннис в течение 1 года? Да. В течение 2-3 лет? Нет. У нас крепкий вид спорта. Но отказ от проведения Итогового турнира ATP создал бы серьезную экономическую проблему. Ведь ATP также зависит от турниров, а турниры держатся на трех столпах: это продажи билетов, которые, понятно, сильно просели в этом году; телевизионные права, которые при условии проведения турниров за закрытыми дверьми еще можно частично спасти; и поступления от спонсоров, с которыми мы сейчас проводим дополнительные переговоры, потому что в настоящий момент у нас пока нет продукта, который мы могли бы им предложить. Мы не скрываем, что это будет кошмарный год, но мы можем взять хороший новый старт.