Бублик — о победе над Синнером: «В этот раз у меня было больше шансов, чем на «Ролан Гаррос»

Представитель Казахстана Александр Бублик поделился впечатлениями от победы над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира в Галле.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 28-летнего казахстанского спортсмена.

«Мы, теннисисты, стараемся выиграть каждый матч, но этот — особенный. Я никогда не побеждал первую ракетку мира. Это достижение. Я просто продолжал подавать, старался быть сдержанным. Я пытался отыграться, как мог. Он невероятный игрок, и я не думал, что смогу его победить. Но у меня было несколько моментов, и я хорошо их реализовал. В этот раз у меня было больше шансов, чем на «Ролан Гаррос», — приводит пресс-служба АТР слова Бублика.

4 июня теннисисты также встречались в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Победа в том матче осталась за Синнером (6:1, 7:5, 6:0).

Бублик является чемпионом турнира в Галле 2023 года. На стадии 1/4 финала соревнований этого сезона он сыграет с чехом Томашем Махачем.