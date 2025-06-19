Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

19 июня 2025, 23:20

Бублик — о победе над Синнером: «В этот раз у меня было больше шансов, чем на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова

Представитель Казахстана Александр Бублик поделился впечатлениями от победы над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира в Галле.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 28-летнего казахстанского спортсмена.

«Мы, теннисисты, стараемся выиграть каждый матч, но этот — особенный. Я никогда не побеждал первую ракетку мира. Это достижение. Я просто продолжал подавать, старался быть сдержанным. Я пытался отыграться, как мог. Он невероятный игрок, и я не думал, что смогу его победить. Но у меня было несколько моментов, и я хорошо их реализовал. В этот раз у меня было больше шансов, чем на «Ролан Гаррос», — приводит пресс-служба АТР слова Бублика.

4 июня теннисисты также встречались в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Победа в том матче осталась за Синнером (6:1, 7:5, 6:0).

Бублик является чемпионом турнира в Галле 2023 года. На стадии 1/4 финала соревнований этого сезона он сыграет с чехом Томашем Махачем.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Александр Бублик
Янник Синнер
Читайте также
Илия Топурия опроверг обвинения в домашнем насилии
Орбан заявил о возможном росте цен на нефть из-за событий в Венесуэле
Романова оставят, Барко требует денег, спортдир Кахигао поставил на паузу все трансферы. Что происходит в «Спартаке»
«Металлург» выставил Евгений Кузнецова на драфт отказов
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области возросло до 14
США будут управлять Венесуэлой до перехода власти. Главные заявления Трампа
Популярное видео
Евгений Кузнецов уйдет из «Металлурга»
Евгений Кузнецов уйдет из «Металлурга»
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Джокович назвал Сампраса, Брайанта и Томбу главными кумирами своего детства
Хачанов поднялся на одну позицию в мировом рейтинге
Новак Джокович первым в истории получил награду Globe Sports Award
Рублев одержал победу над Коболли на выставочном турнире в Шэньчжэне
Рублев победил Вашеро в матче выставочного турнира в Шэньчжэне
Роддик: «Я очень хочу, чтобы Рублев наконец вышел в полуфинал «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vika Petrova

    Ай казах большой молодец! Так держать!!!

    20.06.2025

    • Бублик обыграл Синнера во втором круге турнира в Галле

    Маррей — о работе с Джоковичем: «Не уверен, что мне понравилось»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости