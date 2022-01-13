Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 04:40

Правительство Испании расследует прилет Джоковича в страну

Евгений Козинов
Корреспондент

Правительство Испании проведет расследование на предмет легальности въезда сербского теннисиста Новака Джоковича в страну без вакцинации, сообщает COPE.

Серб в декабре прилетал в Испанию для завершения подготовки к новому сезону. Однако въезд в страну жителям Сербии разрешен только при получении полного сертификата о вакцинации или специального разрешения. Джокович не вакцинировался.

Напомним, что при въезде в Австралию для участия в Australian Open Джокович столкнулся с проблемами из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. До суда, который прошел в понедельник, Джокович четыре дня находился в специальном отеле для мигрантов. Несмотря на постановление суда, серба все еще могут депортировать — таким правом обладает министр иммиграции Австралии.

Теннис
Новак Джокович
3
2
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «Ситуация с Джоковичем не должна повториться у российских теннисистов»

Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости