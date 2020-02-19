Поспишил вышел в 1/4 финала турнира в Марселе

Канадец Вашек Поспишил во втором круге турнира в Марселе (Франция) победил поляка Хуберта Хуркача — 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 28 минут.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вашек Поспишил (Канада) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 6:3, 6:4

Первый круг

Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Деннис Новак (Австрия, Q) — 7:6(7:3), 6:3