Поспишил вышел в 1/4 финала турнира в Марселе
15:43
Канадец Вашек Поспишил во втором круге турнира в Марселе (Франция) победил поляка Хуберта Хуркача — 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 28 минут.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 691 880 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вашек Поспишил (Канада) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 6:3, 6:4
Первый круг
Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Деннис Новак (Австрия, Q) — 7:6(7:3), 6:3
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