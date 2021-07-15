Поспишил проиграл во втором круге турнира в Ньюпорте
01:45
Американец Джек Сок обыграл японца Йошихито Нишиока во втором круге турнира в Ньюпорте. Следующим соперником будет Кевин Андерсон из ЮАР.
В других матчах американец Максим Кресси переиграл соотечественника Сэма Куэрри, а немец Петер Гойовчик выиграл у канадца Вашека Поспишила.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Джек Сок (США, WC) — Йошихито Нишиока (Япония, 3) — 6:2, 6:3
Петер Гойовчик (Германия) — Вашек Поспишил (Канада, 4) — 6:3, 6:3
Максим Кресси (США) — Сэм Куэрри (США, 2) — 6:4, 2:6, 6:2
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