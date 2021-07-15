Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Поспишил проиграл во втором круге турнира в Ньюпорте

01:45

Американец Джек Сок обыграл японца Йошихито Нишиока во втором круге турнира в Ньюпорте. Следующим соперником будет Кевин Андерсон из ЮАР.

В других матчах американец Максим Кресси переиграл соотечественника Сэма Куэрри, а немец Петер Гойовчик выиграл у канадца Вашека Поспишила.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Джек Сок (США, WC) — Йошихито Нишиока (Япония, 3) — 6:2, 6:3

Петер Гойовчик (Германия) — Вашек Поспишил (Канада, 4) — 6:3, 6:3

Максим Кресси (США) — Сэм Куэрри (США, 2) — 6:4, 2:6, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенную фотографию из боксерского ринга
Видео: Кто мог жестоко избить рэпера Элджея
Кран с алкоголем нашли в гостинице в Геленджике, где прогремел взрыв
МЧС объявило о надвигающейся на Москву грозе
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд