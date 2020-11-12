Поспишил обыграл Миллмэна в четвертьфинале турнира в Софии
21:27
Канадский теннисист Вашек Поспишил пробился в полуфинал турнира АТР в Софии (Болгария). В 1/4 финала он победил австралийца Джона Миллмэна (6:3, 6:2).
В 1/2 финала ему предстоит сыграть с победителем пары Ришар Гаске (Франция) — Сальваторе Карузо (Италия).
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 325 615 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вашек Поспишил (Канада) — Джон Миллмэн (Австралия, 6) — 6:3, 6:2