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Поспишил обыграл Миллмэна в четвертьфинале турнира в Софии

21:27

Канадский теннисист Вашек Поспишил пробился в полуфинал турнира АТР в Софии (Болгария). В 1/4 финала он победил австралийца Джона Миллмэна (6:3, 6:2).

В 1/2 финала ему предстоит сыграть с победителем пары Ришар Гаске (Франция) — Сальваторе Карузо (Италия).

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 325 615 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вашек Поспишил (Канада) — Джон Миллмэн (Австралия, 6) — 6:3, 6:2

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