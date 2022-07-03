Циципас оштрафован на 10 тысяч долларов, Кирьос — на 4 тысячи

По итогам матча третьего круга Уимблдона-2022 (6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) греческий теннисист Стефанос Циципас оштрафован на 10 тысяч долларов за неспортивное поведение. Его оппонент, австралиец Ник Кирьос — на 4 тысячи за нецензурную брань.

По ходу встречи с Кирьосом Циципас был оштрафован на один гейм. Проиграв второй сет, грек выбил мяч на трибуны. Кирьос потребовал, чтобы судья его дисквалифицировал.

В четвертом круге Уимблдона-2022 Кирьос сыграет с Брэндоном Накашимой из США.