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Сегодня, 16:16

Медведев сыграет с Попыриным во втором круге «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Австралиец Алексей Попырин победил итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 7:5, 7:6 (7:2).

Матч длился 1 час 58 минут.

24-я ракетка мира во втором круге «мастерса» встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:5, 7:6 (7:2)

Теннис
Даниил Медведев
Маттео Берреттини
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