Медведев сыграет с Попыриным во втором круге «мастерса» в Париже
Австралиец Алексей Попырин победил итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 7:5, 7:6 (7:2).
Матч длился 1 час 58 минут.
24-я ракетка мира во втором круге «мастерса» встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:5, 7:6 (7:2)
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