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Допинг

Сегодня, 15:11

Польское антидопинговое агентство не будет подавать апелляцию по делу Свентек

Камила Абдурахманова
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Польское антидопинговое агентство не будет подавать апелляцию по делу Свентек

Польское антидопинговое агентство (POLADA) не будет обжаловать решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу теннисистки Иги Свентек.

«После всестороннего изучения и проверки POLADA приняло решение не обжаловать вердикт ITIA», — сообщает агенство.

В агентстве подчеркнули, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сохраняет право на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) до 21 января 2025 года.

В пробе Свентек от августа 2024 года обнаружили триметазидин. Как выяснилось, причиной незначительного загрязнения стал препарат с мелатонином, который можно купить в Польше.

Специалисты ITIA пришли к выводу, что допинг попал в организм спортсменки случайно и без ее «значительной вины или халатности». Теннисистку отстранили на один месяц.

Источник: POLADA
Ига Свентек
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