Польша обыграла Грузию в матче на ATP Cup
12:57
Сборная Польши обыграла Грузию в матче на турнире ATP Cup со счетом 3:0.
В первой игре Камиль Майхшак в двух сетах оказался сильнее Александра Бакши. Во второй встрече Хуберт Хуркач выиграл у Александра Метревели в трех сетах.
В заключительном матче в парном разряде Шимон Валькув и Ян Зелински в трех сетах победили Александра Бакши и Зуру Ткемаладзе.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D
Польша — Грузия
Камиль Майхшак — Александр Бакши — 6:1, 6:1
Хуберт Хуркач — Александр Метревели — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1
Шимон Валькув/Ян Зелински — Александр Бакши/Зура Ткемаладзе — 6:7 (2:7), 6:2, 10:6
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