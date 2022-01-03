Польша обыграла Грузию в матче на ATP Cup

Сборная Польши обыграла Грузию в матче на турнире ATP Cup со счетом 3:0.

В первой игре Камиль Майхшак в двух сетах оказался сильнее Александра Бакши. Во второй встрече Хуберт Хуркач выиграл у Александра Метревели в трех сетах.

В заключительном матче в парном разряде Шимон Валькув и Ян Зелински в трех сетах победили Александра Бакши и Зуру Ткемаладзе.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Польша — Грузия

Камиль Майхшак — Александр Бакши — 6:1, 6:1

Хуберт Хуркач — Александр Метревели — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1

Шимон Валькув/Ян Зелински — Александр Бакши/Зура Ткемаладзе — 6:7 (2:7), 6:2, 10:6