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Сегодня, 06:12

Пол, Вукич и Гирон одержали победы во втором круге турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Томми Пол одержал победу во втором круге турнира в Торонто. В трех сетах он переиграл аргентинца Франсиско Черундоло — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3.

Следующим соперником Пола будет его соотечественник Маркос Гирон, выигравший у датчанина Хольгера Руне — 6:2, 4:6, 6:3.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3

Маркос Гирон (США, Q) — Хольгер Руне (Дания, 5) — 6:2, 4:6, 6:3

Александр Вукич (Австралия, LL) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2023/
Теннис
Хольгер Руне
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