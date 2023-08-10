Пол, Вукич и Гирон одержали победы во втором круге турнира в Торонто

Американский теннисист Томми Пол одержал победу во втором круге турнира в Торонто. В трех сетах он переиграл аргентинца Франсиско Черундоло — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3.

Следующим соперником Пола будет его соотечественник Маркос Гирон, выигравший у датчанина Хольгера Руне — 6:2, 4:6, 6:3.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3

Маркос Гирон (США, Q) — Хольгер Руне (Дания, 5) — 6:2, 4:6, 6:3

Александр Вукич (Австралия, LL) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)