Пол обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Стокгольме

Американский теннисист Томми Пол обыграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (5:7, 7:6 (7:5), 6:4) в матче 1/2 финала турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

В финале американец сыграет с победителем матча между канадцами Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Томми Пол (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 8) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:4