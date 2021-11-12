Пол обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Стокгольме
22:47
Американский теннисист Томми Пол обыграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (5:7, 7:6 (7:5), 6:4) в матче 1/2 финала турнира АТР в Стокгольме (Швеция).
В финале американец сыграет с победителем матча между канадцами Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Томми Пол (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 8) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:4
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