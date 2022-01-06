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Пол обыграл Таро во втором раунде турнира в Аделаиде

06:53

Американский теннисист Томми Пол победил японца Даниэля Таро (6:4, 6:7, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Аделаиде (Австралия).

Следующим соперником американца станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина)

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 6) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:4, 6:7, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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