Пол обыграл Таро во втором раунде турнира в Аделаиде
06:53
Американский теннисист Томми Пол победил японца Даниэля Таро (6:4, 6:7, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Аделаиде (Австралия).
Следующим соперником американца станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина)
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томми Пол (США, 6) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:4, 6:7, 6:4
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