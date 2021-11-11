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Пол обыграл Маррея и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

22:43
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Американский теннисист Томми Пол победил британца Энди Маррея (6:2, 3:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

В полуфинале Пол сыграет со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:2, 3:6, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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