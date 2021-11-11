Пол обыграл Маррея и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме
22:43
Американский теннисист Томми Пол победил британца Энди Маррея (6:2, 3:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира АТР в Стокгольме (Швеция).
В полуфинале Пол сыграет со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Томми Пол (США) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:2, 3:6, 6:3
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