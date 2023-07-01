Пол обыграл Баррера и вышел в финал турнира в Истборне
Американский теннисист Томми Пол в полуфинале турнира в Истборне обыграл француза Грегуара Баррера со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 26-летнего американца 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В финале 17-я ракетка мира встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Rothesay International
Призовой фонд 723 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Томми Пол (США, 2) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:4, 6:3
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