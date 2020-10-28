Пол и Тиафо вышли в четвертьфинал турнира в Нур-Султане
11:13
Американец Томми Пол обыграл Раду Албота из Молдавии в матче второго круга турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан) — 6:4, 6:0.
В четвертьфинале Пол встретится с победителем пары Фернандо Вердаско — Джон Миллман.
В параллельной встрече американец Фрэнсис Тиафо победил серба Миомира Кецмановича — 7:5, 6:3. В четвертьфинале Тиафо сыграет с победителем пары Иржи Веселы — Егор Герасимов.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 273 345 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томми Пол (США, 7) — Раду Албот (Молдавия) — 6:4, 6:0
Фрэнсис Тиафо (США) — Миомир Кецманович (Сербия, 2) — 7:5, 6:3
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