Пол и Тиафо вышли в четвертьфинал турнира в Нур-Султане

Американец Томми Пол обыграл Раду Албота из Молдавии в матче второго круга турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан) — 6:4, 6:0.

В четвертьфинале Пол встретится с победителем пары Фернандо Вердаско — Джон Миллман.

В параллельной встрече американец Фрэнсис Тиафо победил серба Миомира Кецмановича — 7:5, 6:3. В четвертьфинале Тиафо сыграет с победителем пары Иржи Веселы — Егор Герасимов.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 273 345 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 7) — Раду Албот (Молдавия) — 6:4, 6:0

Фрэнсис Тиафо (США) — Миомир Кецманович (Сербия, 2) — 7:5, 6:3