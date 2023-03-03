Пол и Де Минаур пробились в полуфинал турнира в Акапулько

Американский теннисист Томми Пол одержал победу в четвертьфинале турнира в Акапулько. В двух сетах он выиграл у соотечественника Маккензи Макдональда — 6:2, 6:2.

Также в полуфинал пробился австралиец Алекс Де Минаур, который переиграл японца Таро Даниэля — 6:2, 6:2.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 7) — Маккензи Макдональд (США) — 6:2, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:2, 6:2