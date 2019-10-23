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«Поеду домой и прочищу мозги». Зверев — о проигрыше в первом круге турнира в Базеле

10:18
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Представитель Германии Александр Зверев объяснил поражение от американца Тейлора Фритца в первом круге турнира в Базеле плохим психологическим состоянием

— В таком психологическом состоянии я никого не обыграю, — цитирует Tennis 365 Зверева. — Я очень расстроен, но больше из-за своего состояния, а не из-за результата. Обычно я наслаждаюсь пребыванием на корте, трудными моментами, борьбой. Поеду домой на несколько дней и прочищу мозги. Постараюсь хорошо выступить в Париже и, надеюсь, смогу попасть на итоговый турнир.

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