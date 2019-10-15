Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что играет в «умный» теннис.

— Думаю, я играю в умный теннис, потому что у меня не такие руки, как у некоторых, — цитирует ASAP Sports Медведева. — В подаче я сумел прибавить, но подать со скоростью 230 км/ч не смогу. Поэтому я просто играю в свой теннис.

Я стал лучше понимать свою игру, стараюсь действовать разнообразно и в каждой ситуации выбирать правильный удар. Если я добиваюсь таких результатов,значит, я могу играть умно.

В этом году россиянин стал победителем четырех турниров — в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. Однако его выступление на «Кубке Кремля» пока под вопросом.