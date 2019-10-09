Победитель Roland Garros-1972 Химено умер в возрасте 82 лет

Победитель Roland Garros-1972 Андрес Химено умер в возрасте 82 лет, информирует Marca. У него было онкологическое заболевание.

— Мне только что сообщили грустную новость о кончине Андреса Химено, — написал в Twitter вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. — Без сомнения, один из первопроходцев тенниса в Испании и великий спортсмен.

Химено также выходил в финал Открытого чемпионата Австралии 1969 года. За свою карьеру он выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 2009 году он был введен в Международный зал теннисной славы.