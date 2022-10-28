Ольховский: «Ожидал большего сопротивления от Синнера, но Медведев не дал ему никаких шансов»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал турнира ATP 500 в Вене.

Медведев в четвертьфинале со счетом 6:4, 6:2 победил итальянца Яника Синнера.

«Даня играл очень уверенно, я ожидал большего сопротивления от Синнера, но Медведев не дал ему никаких шансов. Он был очень хорош на подаче, и я считаю, что это сыграло ключевую роль. Если Медведев будут также подавать в полуфинале, то он, скорее всего, выиграет матч. Мне кажется, что Григор не готов на таком высоком уровне играть весь турнир, особенно так, как в матче с Рублевым», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В полуфинале турнира 26-летний россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым.