Победа над Вавринкой принесет Медведеву четвертое место в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев в случае победы над швейцарцем Стэном Вавринкой станет четвертым в рейтинге АТР. Сейчас он занимает пятую позицию. Если Медведев выиграет, на пятое место опустится Доминик Тим.

Матч Медведева и Вавринки состоится 3 сентября. Швейцарец прошел серба Новака Джоковича, который снялся в третьем сете из-за травмы, а россиянин обыграл немца Доминика Кепфера — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).