Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:09

Пивоварова: «В финале «Ролан Гаррос» Зверев упустил свою игру»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Александр Зверев упустил свою игру в финале «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса. 21-летний испанец одержал победу со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Сложно сказать, что именно случилось в пятом сете со Зверевым. Было ощущение, что он психологически сломался. Стало ли это следствием его усталости и ему уже не хватало сил? Либо он просто не справился с такой моральной нагрузкой, с необходимостью держаться ровно на протяжении всего матча? Это знает только он. Но было явно видно, что у него опустились руки. Зверев упустил свою игру», — приводит слова Пивоваровой Газета.ру.

В понедельник, 1 июля, в Лондоне стартует Уимблдон. В первом круге Зверев сыграет с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, а Алькарас — с Марком Лаялом из Эстонии.

Источник: Газета.ру
0
Читайте также
Даку принес извинения за свой поступок на Евро-2024
Американского спринтера Найтона оправдали по делу о стероидах
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович рассказал, что общался со спортсменами с травмами колена

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости