Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:20

Пивоварова считает, что Медведев сильно уступает Синнеру и Алькарасу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила нынешнюю форму российского теннисиста Даниила Медведева.

«Да, произошли некоторые улучшения в подаче, но топ-игроки сейчас настолько отдалились от него по уровню тенниса — те же Янник Синнер, и Карлос Алькарас, — что сравнивать пока тяжело. Нужно прибавлять и наверстывать свои упущенные возможности. Все в руках Медведева, у него хорошая команда. Просто нужно время, чтобы перезарядиться», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

1 июля в Лондоне стартует Уимблдон-2024. В первом круге Медведев сыграет с американцем Александром Ковачевичем.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
0
Читайте также
Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024
Россиянка Абдуллина покинула «Челси»
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова – о травме Джоковича: «Это еще один шаг к завершению карьеры»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости