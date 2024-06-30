Пивоварова считает, что Медведев сильно уступает Синнеру и Алькарасу

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила нынешнюю форму российского теннисиста Даниила Медведева.

«Да, произошли некоторые улучшения в подаче, но топ-игроки сейчас настолько отдалились от него по уровню тенниса — те же Янник Синнер, и Карлос Алькарас, — что сравнивать пока тяжело. Нужно прибавлять и наверстывать свои упущенные возможности. Все в руках Медведева, у него хорошая команда. Просто нужно время, чтобы перезарядиться», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

1 июля в Лондоне стартует Уимблдон-2024. В первом круге Медведев сыграет с американцем Александром Ковачевичем.