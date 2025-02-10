Пивоварова назвала заслуженной победу канадца Шаповалова на турнире в Далласе

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова оценила победу канадца Дениса Шаповалова над норвежцем Каспером Руудом (7:6 (7:5), 6:3) в финале турнира в Далласе.

«Шаповалов заслуженно завоевал этот титул в Далласе. Его игра была очень интересная, на высоком уровне. Он здорово подавал, в решающие моменты делал много эйсов. На задней линии хорошо держал мяч, атаковал, выходил и к сетке, и соперников шикарно обводил, особенно с одноручного бэкхенда по линии. Его коронный удар этого турнира можно назвать. И обыграть трех игроков из топ-10 дорогого стоит», — цитирует Пивоварову Vprognoze.ru.

По ходу турнира Шаповалов обыграл располагавшихся выше в рейтинге ATP Томми Пола, Томаша Махача, Тэйлора Фритца.