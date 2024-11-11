Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:14

Петрова считает неожиданным поражение Медведева от Фритца на Итоговом турнире ATP

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отреагировала на поражение россиянина Даниила Медведева в матче с американцем Тэйлором Фритцем на Итоговом турнире АТР.

Российский теннисист уступил сопернику со счетом 4:6, 3:6.

«После жеребьевки я думала, что Медведев переиграет и Фритца, и Де Минаура, а вот с Синнером уже будут сложности. Поэтому для меня его поражение американцу — небольшая сенсация. Но надо отдать должное Тэйлору, он провел отличный матч. Было видно, что он заряжен и более мотивирован на эту победу, чем Даня. Медведев, возможно, больше рассчитывал сыграть на опыте, на своем таланте, но, к сожалению, этого было недостаточно», — цитирует Петрову RT.

Следующим соперником Медведева будет австралиец Алекс Де Минаур. Матч между ними пройдет во вторник, 12 ноября.

Источник: RT
Теннис
Даниил Медведев
Надежда Петрова
Читайте также
Биография Яромира Ягра: 37 сезонов и 13 команд великого чешского форварда
Армия России освободила Колесниковку в Харьковской области
Юриста блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы
Киев предлагал летчику перед угоном Ми-8 переправить его семью на Украину
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
Семь главных выводов по первому кругу РПЛ
Популярное видео
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Рублев поднялся на 8-е место в рейтинге ATP
Медведев проделывал трюки с ракеткой во время стартового матча на Итоговом турнире АТР
На Медведева нашло затмение в Турине. Россиянин потерял самообладание на старте ATP Finals
Синнер — о влиянии отношений с Калинской на его карьеру: «Не думаю, что что-то изменилось»
Медведев может воспользоваться в Турине неявкой Джоковича. Шансы россиян на Итоговом турнире ATP
Медведев сыграет с Синнером в группе Итогового турнира, Рублев — с Алькарасом и Зверевым
Материалы сюжета: ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Карлос Алькарас — Каспер Рууд: смотреть матч Итогового турнира ATP
Андрей Рублев — Александр Зверев. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Рублев поднялся на 8-е место в рейтинге ATP
Синнер переиграл Де Минаура на Итоговом турнире ATP
Медведев проделывал трюки с ракеткой во время стартового матча на Итоговом турнире АТР
На Медведева нашло затмение в Турине. Россиянин потерял самообладание на старте ATP Finals
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карлос Алькарас — Каспер Рууд: смотреть матч Итогового турнира ATP

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости