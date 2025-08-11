Петрова считает Хачанова самым стабильным российским теннисистом в этом сезоне

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова прокмментировала игру российского теннисиста Карена Хачанова.

«Не скажу, что Карен сейчас сильнейший теннисист в России. Но по стабильности — да, он в этом году показывает более стабильные результаты, чем другие наши ребята. Карен — большой молодец. Давно мы не видели его в финале такого крупного турнира, да и вообще у него очень хорошие, стабильные результаты в этом сезоне. Рано или поздно он должен был выйти на свой лучший теннис, наиграть себе уверенности», — цитирует Петрову ТАСС.

На «мастерсе» в Цинциннати Хачанов вышел в третий круг, обыграв француза Валентина Ройе со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

Ранее 29-летний россиянин уступил в финале турнра в Торонто американцу Бену Шелтону со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). После выступления на этом турнире Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге АТР.