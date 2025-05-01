Петрова считает, что Медведев не сможет победить Рууда на турнире ATP в Мадриде

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова считает, что россиянин Даниил Медведев уступит норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

«Рууд, конечно, профессионал игры на грунте, он настоящий боец. Даня его обыгрывал, но все победы были на других покрытиях. Здесь будет сложно. Даня не очень уважает грунт, и в целом этот турнир для него странно складывается. С первым соперником вроде сыграл неплохо в двух сетах, но в прошлом матче лишь в трех сетах одержал победу. Он жаловался, что корты чувствуются по-разному относительно центрального. Мне кажется, что матч будет упорным, у Медведева в этот раз не получится переиграть Рууда», — рассказала Петрова ТАСС.

Российский теннисист победил Брендона Накашиму в четвертом круге соревнования с результатом 3:6, 6:1, 6:4. В четвертьфинале Медведев встречается с Руудом.

Медведев ранее дважды побеждал Рууда на харде и один раз на траве. При этом россиянин еще ни разу не проигрывал Рууду.