29 апреля 1970 года в Лас-Вегасе родился Андре Агасси. Сегодня прославленному американскому теннисисту исполняется 50 лет.

За свою карьеру он выиграл 60 турниров в одиночном (в том числе 8 турниров «Большого шлема»). Как победитель всех четырех турниров «Большого шлема» и Олимпийских игр, Агасси стал первым в истории обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде среди мужчин.

После победы на Открытом чемпионате Франции в 1999 году Агасси стал первым теннисистом, который выиграл все турниры «Большого шлема» на трех разных покрытиях в разное время — харде, грунте и траве.

В составе сборной США Агасси дважды (в 1990 и 1992 годах) выигрывал финал Кубка Дэвиса.

В 2011 году имя Андре Агасси было включено в списки Международного зала теннисной славы.