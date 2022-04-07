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Сегодня, 22:05

Первый сеяный на турнире в Марракеше Оже-Альяссим проиграл во втором круге

Иван Шитик
Корреспондент
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Канадец Феликс Оже-Альяссим проиграл во втором круге турнира в Марракеше. Посеянный под первым номером спортсмен в трех сетах проиграл Алексу Молчану из Словении.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Молчан (Словакия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1, WC) — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7)

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 6) — Вит Копршива (Чехия, Q) — 6:2, 6:4

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