Первый глухонемой теннисист одержал победу на турнире в Уинстон-Салеме

Первый глухонемой теннисист Ли Док Хи одержал победу в первом круге турнира в американском Уинстон-Салеме. Южнокореец обыграл швейцарца Генри Лааксонена (7:6, 6:1). В послематчевом интервью Ли Док Хи рассказал, как инвалиду с детства попасть в большой спорт.

«Я хочу обратиться к каждому, кто страдает серьезными болезнями. Если ты стараешься и болеешь за дело, ты способен достичь любой вершины.

Люди часто глумились надо мной из-за моих недостатков. Мне постоянно говорили, что я не должен тренироваться, ведь тем самым я попусту теряю время. Нынешние мои успехи стали возможными только благодаря моему фанатизму и неуемной поддержке родственников" - приводит слова южнокорейца «AS».

Ли Док Хи с детства страдает отсутствием слуха. Во время матчей 21-летний южнокореец не слышит трибуны и судей и ориентируется исключительно по жестам.