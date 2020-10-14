Россиянин Андрей Рублев рассказал, что сделает после того, как эпидемия коронавируса отступит.

«Дай Бог, чтобы не было никаких осложнений в следующем году. Я думаю, что нынешние ограничения будут еще определенное количество времени продолжаться. Следующий год — это не исключение», — цитирует Рублева пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.

«Турнирный график будет меняться, на каждом турнире будут действовать эти правила, будут тесты, изоляция и т.д. Это так и будет. В январе 2021 года все точно не вернется на свои места и не будет, как раньше. Сейчас уже Австралия перед стартом Australian Open объявила, что нам нужно лететь за две недели, соблюдать там карантин, чтобы можно было потом играть. А первым делом после окончания эпидемии я бы снял маску и никогда бы ее больше не надевал».

Во втором круге турнира в Петербурге Рублев встретится с победителем в паре Павел Котов (Россия) — Уго Умбер (Франция).