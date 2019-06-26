Первая, вторая и четвертая ракетка турнира в Истборне выбыли во втором круге

Сразу три из четырех первых "сеяных" теннисистов турнира в Истборне не смогли преодолеть барьер второго круга. Первая ракетка Гвидо Пелья уступил Тэйлору Фритцу, второй "сеяный" Ласло Джере проиграл Томасу Фаббиано, а четвертый Душан Лайович - Сэму Керри.

Третий номер "посева" Кайл Эдмунд свой матч второго круга проведет сегодня позднее.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 684 080 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Томас Фаббиано (Италия, Q) - Ласло Джере (Сербия, 2) - 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Фернандо Вердаско (Испания, 5) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, LL) - 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:2)

Сэм Керри (США) - Душан Лайович (Сербия, 4) - 6:2, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша) - Стив Джонсон (США) - 6:3, 7:6 (8:6)

Тэйлор Фритц (США) - Гвидо Пелья (Аргентина, 1) - 6:4, 3:6, 6:4