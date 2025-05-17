Синнер — о финале против Алькараса: «Для меня это отличная проверка, чтобы понять, где я нахожусь»

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился мыслями в преддверии финала «мастерса» в Риме против испанца Карлоса Алькараса.

23-летний итальянец проводит первый турнир после трехмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Мы оба в принципе знаем, как играть друг против друга, поэтому мы должны быть готовы тактически. Конечно, мы внесем какие-то детали в свою игру. Для меня это просто отличная проверка, чтобы понять, где я нахожусь. Здорово сыграть против Карлоса перед двумя турнирами «Большого шлема», — заявил Синнер.

Финальный матч состоится в воскресенье, 18 мая. Счет в личных встречах — 7-4 в пользу Алькараса, который занимает третье место в рейтинге АТР.