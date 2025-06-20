Теннис
20 июня, 00:40

Синнер объяснил поражение от Бублика на турнире в Галле

Алина Савинова

Первая ракетка мира Янник Синнер завил, что доволен собой, несмотря на ранний вылет с турнира в Галле.

В матче второго круга итальянец уступил представителю Казахстана Александру Бублику со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

«Я думаю, у меня были шансы. Сегодня буквально два-три ключевых момента сложились в пользу Саши, и в итоге это решило исход матча. Но я приехал сюда и отдал все силы. Я относительно доволен. Конечно, было бы лучше, если бы я провел больше матчей перед Уимблдоном. Сейчас мне нужно восстановиться морально и физически, это займет немного времени, а потом я все проанализирую. Думаю, что на Уимблдоне все будет хорошо», — приводит Tennis.com слова Синнера.

Уимблдон пройдет с 30 июня по 13 июля. В прошлом году итальянский теннисист дошел до четвертьфинала турнира, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

Теннис
Александр Бублик
Янник Синнер
