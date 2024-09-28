Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:42

Синнер: «Сафиуллин — потрясающий теннисист, у нас всегда складываются тяжелые сражения»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился впечатлениями от матча против россиянина Романа Сафиуллина во втором круге турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу итальянца.

«Тяжелый матч. Сафиуллин — потрясающий теннисист, и у нас всегда складываются тяжелые сражения. Это была наша третья встреча, поэтому мы немного знаем друг друга. Он очень хорошо умеет отыгрываться и хорошо подает в важные моменты. Поэтому я старался не расслабляться в моральном плане. Находить выход из ситуации — особенно важно для меня в такие дни, когда ты, возможно, не чувствуешь себя на все 100 процентов. Сафиуллин — невероятный игрок, поэтому я знал, что мне нужно повысить свой уровень, когда это будет необходимо», — приводит пресс-служба АТР слова Синнера.

В четвертьфинале турнира итальянский теннисист сыграет против чеха Иржи Легечки.

Источник: Официальный сайт АТР
Теннис
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
Читайте также
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Российская армия нанесла групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Сафиуллин не смог обыграть Синнера на турнире в Пекине
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга. Первую ракетку мира могут отстранить на два года
Ольховский считает, что Монфис физически не был готов к матчу с Медведевым
Рублев в трех сетах победил испанца Карреньо-Бусту на старте турнира в Пекине
Алькарас вступил в спор с судьей на турнире в Пекине: «Так играть в теннис невозможно»
Алькарас прошел во второй круг турнира в Пекине
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости