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Сегодня, 19:42

Алькарас: «Следующий сезон я начну фаворитом, что будет оказывать давление»

Мария Гусева
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Сезон будет трудным, потому что я начну его фаворитом, что будет оказывать давление. Но я постараюсь фокусироваться на хорошем и следить, чтобы все это не сказывалось на мне. В конце концов, обыгрывать своих кумиров — невероятное достижение. Я не забывать, что каким бы ни было будущее, надо наслаждаться теннисом», — цитирует Eurosport Алькараса.

19-летний испанец стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), который смог закончить сезон первым номером рейтинга.

Алькарас является победителем одного турнира Большого шлема (US Open-2022) и победителем шести турниров ATP в одиночном разряде.

Теннис
Карлос Алькарас
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