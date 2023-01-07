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Сегодня, 08:26

Первая ракетка мира Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы, которую он получил на тренировке.

«Когда я был в лучшей форме в предсезонке, я получил травму из-за случайного неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепончатая мышца правой ноги. Я так усердно работал, чтобы достичь своего лучшего уровня в Австралии, но, к сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Это тяжело, но я должен быть оптимистом, восстановиться и смотреть вперед. Увидимся в 2024 году», — написал Алькарас в соцсетях.

Ранее

В ноябре Алькарас из-за травмы мышц живота пропустил Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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