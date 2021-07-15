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Пэр обыграл Варильяса во втором раунде турнира в Гамбурге

15 июля 2021, 23:40
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Французский теннисист Бенуа Пэр обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса (7:5, 7:6) во втором раунде турнира АТР в Гамбурге (Германия).

Следующим соперником француза станет аргентинец Федерико Дельбонис.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 030 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бенуа Пэр (Франция, 8) — Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) — 7:5, 7:6 (10:8)

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