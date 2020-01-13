Пэр обыграл Синнера в первом раунде турнира в Окленде

Французский теннисист Бенуа Пэр обыграл итальянца Янника Синнера (6:4, 2:6, 6:4) в первом раунде турнира ATP в Окленде (Новая Зеландия).

Матч продолжался один час и 57 минут. В следующем раунде соперником француза стал бразилец Тиагу Монтейру.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция, 5) — Янник Синнер (Италия, WC) — 6:4, 2:6, 6:4

Уго Умбер (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3

Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:3), 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:5, 6:3