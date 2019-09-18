Пэр обыграл Гаске во втором круге турнира в Метце

Бенуа Пэр во втором круге турнира в Метце (Франция) в трех сетах победил Ришара Гаске — 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 38 минут. На счету Пэра 15 эйсов, тогда как у его соперника лишь 4 подачи навылет.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бенуа Пэр (Франция, 3) — Ришар Гаске (Франция) — 3:6, 6:3, 6:4

Грегуар Баррер (Франция, WC) — Антуан Оан (Франция, WC) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:2