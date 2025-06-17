Этчеверри сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Галле
Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри в двух сетах обыграл испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира в Галле.
Встреча длилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу аргентинца.
Следующим соперником Этчеверри станет россиянин Андрей Рублев, который на старте турнира победил Себастьяна Офнера из Австрии (6:3, 6:4).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 522 220 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 6:3
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