Этчеверри сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Галле

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри в двух сетах обыграл испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира в Галле.

Встреча длилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу аргентинца.

Следующим соперником Этчеверри станет россиянин Андрей Рублев, который на старте турнира победил Себастьяна Офнера из Австрии (6:3, 6:4).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 6:3