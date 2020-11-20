Павич и Соарес обыграли Пирса и Винуса на Итоговом турнире АТР
17:26
В матче группового этапа Итогового турнира АТР в парном разряде Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия) победили дуэт Джон Пирс/Майкл Винус (Австралия/Новая Зеландия) — 6:7 (2:7), 6:3, 10:8.
Матч продолжался один час и 32 минуты. Павич и Соарес с двумя победами занимают второе место. Полуфиналисты станут известны после заключительного матча группового этапа, который состоится сегодня.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Боба Брайана
Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия, 1) — Джон Пирс/Майкл Винус (Австралия/Новая Зеландия, 6) — 6:7 (2:7), 6:3, 10:8
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