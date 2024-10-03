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Павел Котов — Есукэ Ватануки: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Павел Котов сыграет с Есукэ Ватануки в первом круге «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Павел Котов.
Фото Reuters

Российский теннисист Павел Котов встретится с японцем Есукэ Ватануки в первом круге «мастерса» в Шанхае в четверг, 3 октября. Начало матча — после 10.40 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Котов — Ватануки с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

25-летний Котов — 63-ая ракетка мира. 26-летний Ватануки занимает 336-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году в Китае Котов вылетел в первом круге, проиграв Артюру Фису — 1:6, 4:6.

«Тысячник» в Шанхае пройдет со 2 по 13 октября.

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Теннис
Павел Котов
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