Котов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Бостаде
Россиянин Павел Котов проиграл хорвату Дуе Айдуковичу во втором круге турнира в Бостаде (Швеция) — 6:7 (7:9), 6:3, 3:6.
Матч длился 2 часа 30 минут. Котов за игру сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Айдуковича — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнта.
В четвертьфинале хорват встретится с бразильцем Тиаго Монтейро.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дуе Айдукович (Хорватия, Q) — Павел Котов (Россия, 8) — 7:6 (9:7), 3:6, 6:3
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