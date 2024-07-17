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Сегодня, 20:10

Котов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Бостаде

Руслан Минаев
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Россиянин Павел Котов проиграл хорвату Дуе Айдуковичу во втором круге турнира в Бостаде (Швеция) — 6:7 (7:9), 6:3, 3:6.

Матч длился 2 часа 30 минут. Котов за игру сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Айдуковича — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале хорват встретится с бразильцем Тиаго Монтейро.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дуе Айдукович (Хорватия, Q) — Павел Котов (Россия, 8) — 7:6 (9:7), 3:6, 6:3

Теннис
Павел Котов
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